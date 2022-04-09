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Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 10:34
Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (скрин)

Отношение Германии к войне России против Украины медленно, но меняется: это видно по риторике ее политиков. В такой перемене геополитического курса Берлина уверен президент Владимир Зеленский, о чем рассказал Bild.

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Журналист спросил главу воюющей страны, виновата ли главным образом Германия в неоднократных задержках санкций против РФ, на что получил ответ: "Да, некоторые страны, в том числе Германия, выступают против эмбарго на нефть и газ".

Но, добавил Зеленский, он рад, что пятый пакет санкций ЕС включает уже эмбарго на уголь и древесину из РФ.

"Германия не поддерживала нас оружием. Германия открыто заявила, что мы не будем членом НАТО. Но, если оставаться честными – риторика Германии изменилась. Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся", – отметил президент.

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При этом он подчеркнул, пишет издание, что граждане ФРГ "отнюдь не холодные", что показали большие демонстрации за Украину.

"Было много поддержки. Там я увидел [настоящее] лицо немцев!", – цитируют Зеленского.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский Германия война геополитика
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