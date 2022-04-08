Введен в действие пятый пакет санкций ЕС против России

Европейский Союз ввел в действие пятый пакет санкций против России за ее войну против Украины. В санкционный список попали 216 россиян и 17 российских компаний. О соответствующем решении сообщается на сайте ЕС.

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Под санкции попали глава российского Сбербанка Герман Греф; алюминиевый олигарх Олег Дерипаска; Саид Керимов, контролирующий крупнейшей в России золотодобывающую компанию "Полюс"; глава российской платформы электронной коммерции Ozon Александр Шульгин; один из ближайших деловых партнеров диктатора Путина Борис Ротенберг; дочери Путина Екатерина Тихонова и Мария Воронцова и другие.

Из юридических лиц санкции наложены на концерн "Калашников", Государственную транспортную лизинговую компанию, Объединенную двигателестроительную корпорацию.

Также ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка Открытие и 14 промышленных и транспортных компаний.

Полный санкционный список физических и юридических лиц здесь.

Вадим Ребрина

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