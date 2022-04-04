"Я ошибался". Президент Германии признал, что Россия Путина не может быть частью Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибки в политике в отношении России, а также неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием РФ" и попыткой включить ее в общую архитектуру европейской безопасности. Об этом сообщает DW.

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"Моя приверженность газопроводу Северный поток – 2 была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", – заявил Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, он не мог себе представить, что российский диктатор Владимир Путин из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны.

Глава немецкого государства возложил на российского президента ответственность за войну против Украины и заверил, что с Россией при Путине "возврата к довоенному статус-кво не будет".

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является главным препятствием для введения более жестких санкций против России.

После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия вышлет значительную часть сотрудников российского посольства в ответ на факты зверств российских оккупантов в Буче. "Мы еще больше ужесточим существующие санкции против России, решительно расширим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", – заявила Бербок.

Вадим Ребрина

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