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"Я ошибался". Президент Германии признал, что Россия Путина не может быть частью Европы

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 20:56
Штайнмайер Франк-Вальтер Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибки в политике в отношении России, а также неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием РФ" и попыткой включить ее в общую архитектуру европейской безопасности. Об этом сообщает DW.

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"Моя приверженность газопроводу Северный поток – 2 была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", – заявил Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, он не мог себе представить, что российский диктатор Владимир Путин из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны.

Глава немецкого государства возложил на российского президента ответственность за войну против Украины и заверил, что с Россией при Путине "возврата к довоенному статус-кво не будет".

  • Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является главным препятствием для введения более жестких санкций против России. 
  • После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия вышлет значительную часть сотрудников российского посольства в ответ на факты зверств российских оккупантов в Буче. "Мы еще больше ужесточим существующие санкции против России, решительно расширим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", – заявила Бербок.
Вадим Ребрина
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Россия Германия Путин Франк-Вальтер Штайнмайер
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