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Высылка дипломатов и вооружения для ВСУ: Германия отреагировала на бойню в Буче

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 20:45
Высылка дипломатов и вооружения для ВСУ: Германия отреагировала на бойню в Буче - Фото
Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Германия вышлет значительную часть сотрудников российского посольства в ответ на факты зверств российских оккупантов в Буче. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.    

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о стремлении к разрушению, которое выходит за все границы. Поэтому мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы еще больше ужесточим существующие санкции против России, решительно расширим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО", – заявила Бербок. 

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По данным издания Spiegel в понедельник днем Федеральное министерство иностранных дел вызвало посла России Сергея Нечаева, которому сообщили, что 40 российских дипломатов объявлены нежелательными. Они должны покинуть Германию в ближайшие пять дней.  

Еще в середине марта немецкие спецслужбы составили списки российских дипломатов, прямо или косвенно работающих на различные российские спецслужбы в Германии. 

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Роман Брыль
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высылка дипломатов РФ ВСУ геноцид буча Анналена Бербок
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