Байден призвал к суду над Путиным как военным преступником. Санкций и оружия будет больше

Президент США Джо Байден призвал к суду над российским фашистским диктатором Владимиром Путиным по обвинению в военных преступлениях. Также он заявил, что будет добиваться введения дополнительных санкций против России после сообщений о зверствах ее военных в Украине. Об этом сообщает AP.

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"Вы видели, что произошло в Буче", – сказал Байден в комментарии журналистам, добавив, что Путин "является военным преступником".

"Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы. И мы должны собрать все детали, чтобы это могло стать реальным судебным процессом по военным преступлениям", – сказал Байден.

Он отметил, что в прошлом месяце столкнулся с негативной реакцией, когда назвал Путина военным преступником после бомбардировок больниц и родильных домов в Украине. В своем сегодняшнем заявлении президент США ясно дал понять, что его характеристика Путина актуальна.

"Этот парень бесчеловечен, и то, что произошло с Бучей, возмутительно, и все это видели", – сказал Байден.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила в понедельник, что Соединенные Штаты планируют добиться исключения России из высшего органа ООН по правам человека. Для этого потребуется решение Генеральной ассамблеи ООН.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева находят тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Главное управление разведки Министерства обороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

Вадим Ребрина

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