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Байден призвал к суду над Путиным как военным преступником. Санкций и оружия будет больше

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 18:50
Байден призвал к суду над Путиным как военным преступником. Санкций и оружия будет больше - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден призвал к суду над российским фашистским диктатором Владимиром Путиным по обвинению в военных преступлениях. Также он заявил, что будет добиваться введения дополнительных санкций против России после сообщений о зверствах ее военных в Украине. Об этом сообщает AP.

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"Вы видели, что произошло в Буче", – сказал Байден в комментарии журналистам, добавив, что Путин "является военным преступником".

"Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы. И мы должны собрать все детали, чтобы это могло стать реальным судебным процессом по военным преступлениям", – сказал Байден.

Он отметил, что в прошлом месяце столкнулся с негативной реакцией, когда назвал Путина военным преступником после бомбардировок больниц и родильных домов в Украине. В своем сегодняшнем заявлении президент США ясно дал понять, что его характеристика Путина актуальна.

"Этот парень бесчеловечен, и то, что произошло с Бучей, возмутительно, и все это видели", – сказал Байден.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила в понедельник, что Соединенные Штаты планируют добиться исключения России из высшего органа ООН по правам человека. Для этого потребуется решение Генеральной ассамблеи ООН.

  • 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.
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Вадим Ребрина
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