Германия является главным тормозом санкций против России – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является главным препятствием для введения более жестких санкций против России. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в понедельник, передает телеканал TVN24.

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"Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", — заявил Моравецкий.

Моравецкий отметил, что немецкое правительство не должно руководствоваться интересами бизнеса, которые, вероятно, удерживают от введения дальнейших санкций.

"Олаф, в Берлине должны быть слышны не голоса немецких бизнесменов и миллиардеров, которые, вероятно, удерживают вас от действий. Голос убитых должен быть услышан немецкими политиками", - обратился Моравецкий к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Он отметил, что санкции сейчас не работают и нужны жесткие меры, которые сломают путинскую военную машину, иначе "погибнет больше невинных людей".

Моравецкий также добавил, что дальнейшие санкции могут касаться технологий и экономики.

"Сегодня рубль вернулся к довоенному уровню. Что это означает? Это означает, что российская экономика защитилась от введенных санкций. Должны быть введены жесткие санкции", – отметил Моравецкий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за остановку экспорта угля и нефти из России в ЕС после зверств в Буче.

3 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует немедленных разрушительных санкций G7 против России за зверства под Киевом.

В пригородах Киева нашли тела десятков расстрелянных, замученных и изнасилованных гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

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Наталия Фреик

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