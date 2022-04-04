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Германия является главным тормозом санкций против России – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 13:16
Германия является главным тормозом санкций против России – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является главным препятствием для введения более жестких санкций против России. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в понедельник,  передает телеканал TVN24.

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"Любой, кто читает стенограммы, прекрасно знает, что Германия является главным тормозом санкций", — заявил Моравецкий.

Моравецкий отметил, что немецкое правительство не должно руководствоваться интересами бизнеса, которые, вероятно, удерживают от введения дальнейших санкций.

"Олаф, в Берлине должны быть слышны не голоса немецких бизнесменов и миллиардеров, которые, вероятно, удерживают вас от действий. Голос убитых должен быть услышан немецкими политиками", -  обратился Моравецкий к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Он отметил, что санкции  сейчас не работают и нужны жесткие меры, которые сломают путинскую военную машину, иначе "погибнет больше невинных людей".

Моравецкий также добавил, что дальнейшие санкции могут касаться технологий и экономики. 

"Сегодня рубль вернулся к довоенному уровню. Что это означает? Это означает, что российская экономика защитилась от введенных санкций. Должны быть введены жесткие санкции", – отметил Моравецкий.

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  • В пригородах Киева нашли тела десятков расстрелянных, замученных и изнасилованных гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

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Наталия Фреик
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