Работаем над отказом от российской нефти до конца года. Считаем, что сможем – Шольц

Германия не может отказаться от российской нефти прямо сейчас, но, вероятно, этот вопрос будет решен до конца года. Над отказом от газа из РФ в Берлине также работают, но "это не так просто". Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил вчера на совместном брифинге с премьером Британии Борисом Джонсоном в Лондоне.

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"Мы активно работаем, чтобы быть независимыми от импорта нефти [из страны-оккупанта России]. Считаем, что сможем сделать это в течение этого года", – сказал Шольц.

Он добавил, что официальный Берлин "активно" вкладывает значительные средства в постройку необходимой инфраструктуры на севере страны для отказа также и от газа из РФ, но не назвал четких сроков.

Выступая перед ним, Джонсон отметил, что "мы, конечно, не можем сходу перейти на чистую энергию, но и война Путина в Украине не закончится одномоментно".

Тем временем в Берлине предложили "новую формулу Штайнмайера": президент Германии призвал к трибуналу над Путиным и Лавровым.

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Евгений Пилипенко

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