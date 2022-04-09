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Работаем над отказом от российской нефти до конца года. Считаем, что сможем – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 06:35
Работаем над отказом от российской нефти до конца года. Считаем, что сможем – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL)

Германия не может отказаться от российской нефти прямо сейчас, но, вероятно, этот вопрос будет решен до конца года. Над отказом от газа из РФ в Берлине также работают, но "это не так просто". Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил вчера на совместном брифинге с премьером Британии Борисом Джонсоном в Лондоне.

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"Мы активно работаем, чтобы быть независимыми от импорта нефти [из страны-оккупанта России]. Считаем, что сможем сделать это в течение этого года", – сказал Шольц.

Он добавил, что официальный Берлин "активно" вкладывает значительные средства в постройку необходимой инфраструктуры на севере страны для отказа также и от газа из РФ, но не назвал четких сроков.

Выступая перед ним, Джонсон отметил, что "мы, конечно, не можем сходу перейти на чистую энергию, но и война Путина в Украине не закончится одномоментно".

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Евгений Пилипенко
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Германия санкции война нефть энергоносители олаф шольц
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