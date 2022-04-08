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Джонсон и Шольц: Путину спуску не дадим, Украине оружием поможем, русский газ – в прошлом

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 18:25
Джонсон и Шольц: Путину спуску не дадим, Украине оружием поможем, русский газ – в прошлом - Фото
Борис Джонсон и Олаф Шольц (Фото - EPA)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров заявили на брифинге, что готовы к беспрецедентным шагам, чтобы избавить Европу от зависимости от российского газа, помочь Украине отразить российскую агрессию и привлечь российскую верхушку к ответственности за военные преступления.

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Джонсон и Шольц заявили, что испытывают ужас от сообщений о военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты в Украине, и ни в коем случае не допустят, чтобы эти преступления остались "незамечеными и безнаказанными", включая ответственность высшего руководства России.

Оба лидера подчеркнули действенность общего пакета санкций, которые ввели против России развитые страны, так как эти санкции отрезают Кремль от высоких технологий и лишают его возможности продолжать производство современных видов вооружений.

В то же время, сказал Джонсон, Британия намерена продолжать направлять для Украины столько вооружений, сколько будет необходимо, включая уже зарекомендовавшие себя противовоздушные системы Starstreak.

Канцлер, в свою очередь, заверил журналистов, что Германия будет "на максимуме доступных ей возможностей" поддерживать Украину поставками оружия.     

Джонсон подчеркнул, что Британия и Германия ясно понимают необходимость полностью избавить Европейский континент от зависимости от российских газовых поставок. 

"Мы, конечно, не можем сходу перейти на чистую энергию, но и война Путина в Украине не закончится одномоментно", – сказал британский премьер.

Шольц заявил, что Германия намерена отказаться от поставок углеводородов из России "как можно быстрее", и для этого, в частности, намерена инвестировать значительные средства в инфраструктуру газовых терминалов в своих северных портах.

Сергей Бережной
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Борис Джонсон олаф шольц
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