ЮАР считает вторжение РФ в Украину незаконным, но не хочет "дразнить медведя" – министр
Нейтральная позиция ЮАР по поводу войны в Украине не означает, что она поддерживает российское вторжение, заявила министр международных отношений этой страны Наледи Пандор. Об этом пишет местное издание Daily Maverick.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы считаем, что интервенция является нарушением международного права. Южная Африка всегда выступала против нарушения суверенитета и территориальной целостности государств-членов, и мы не выбираем, каких именно", – сказала она.
Несмотря на это, добавила министр, ЮАР трижды воздержалась во время голосования за резолюции Генассамблеи ООН по войне в Украине. В Претории считают, что резкая критика России и "агрессивный дискурс" резолюций не способствуют установлению мира и могут даже спровоцировать ее на дальнейшие правонарушения.
"Если постоянно дразнить раненого медведя, это только делает этого медведя злее и безрассуднее", – сказала Пандор.
- 7 апреля Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека. Южно-Африканская Республика была одной из 58 стран, воздержавшихся во время голосования.
- На нейтральную позицию ЮАР не повлияли даже зверства в Буче, о которых стало известно несколько дней до этого.
Комментарии