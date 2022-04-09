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ЮАР считает вторжение РФ в Украину незаконным, но не хочет "дразнить медведя" – министр

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 05:55
ЮАР считает вторжение РФ в Украину незаконным, но не хочет
Фото: EPA

Нейтральная позиция ЮАР по поводу войны в Украине не означает, что она поддерживает российское вторжение, заявила министр международных отношений этой страны Наледи Пандор. Об этом пишет местное издание Daily Maverick.

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"Мы считаем, что интервенция является нарушением международного права. Южная Африка всегда выступала против нарушения суверенитета и территориальной целостности государств-членов, и мы не выбираем, каких именно", – сказала она.

Несмотря на это, добавила министр, ЮАР трижды воздержалась во время голосования за резолюции Генассамблеи ООН по войне в Украине. В Претории считают, что резкая критика России и "агрессивный дискурс" резолюций не способствуют установлению мира и могут даже спровоцировать ее на дальнейшие правонарушения.

"Если постоянно дразнить раненого медведя, это только делает этого медведя злее и безрассуднее", – сказала Пандор.

  • 7 апреля Генеральная ассамблея ООН проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека. Южно-Африканская Республика была одной из 58 стран, воздержавшихся во время голосования.
  • На нейтральную позицию ЮАР не повлияли даже зверства в Буче, о которых стало известно несколько дней до этого.
Андрей Водяный
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Россия юар генассамблея оон война с россией Наледи Пандор
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