Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека. Как голосовали страны
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Об этом сообщает CNN.
Результат голосования:
За – 93 страны (с Сербией и Венгрией включительно).
Воздержались – 58 стран.
Против – 24 страны (РФ, Беларусь, Алжир, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам и Зимбабве).
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В проекте резолюции Генеральная Ассамблея заявила, что приостановит "права членства в Совете по правам человека члена Совета, который совершает серьезные и систематические нарушения прав человека".
В документе добавлено, что совет "серьезно обеспокоен" сообщениями о "серьезных и систематических нарушениях и злоупотреблениях прав человека" и "нарушениях международного гуманитарного права", совершенных Российской Федерацией во время ее вторжения в Украину.
Для выхода России из Совета ООН по правам человека требовалось две трети голосов в Генеральной Ассамблее.
"Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", – прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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