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Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека. Как голосовали страны

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 19:10
Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека. Как голосовали страны - Фото
Фото: depositphotos.com

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Об этом сообщает CNN.

Результат голосования: 

За – 93 страны (с Сербией и Венгрией включительно).

Воздержались – 58 стран.

Против – 24 страны (РФ, Беларусь, Алжир, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам и Зимбабве).

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В проекте резолюции Генеральная Ассамблея заявила, что приостановит "права членства в Совете по правам человека члена Совета, который совершает серьезные и систематические нарушения прав человека".

В документе добавлено, что совет "серьезно обеспокоен" сообщениями о "серьезных и систематических нарушениях и злоупотреблениях прав человека" и "нарушениях международного гуманитарного права", совершенных Российской Федерацией во время ее вторжения в Украину.

Для выхода России из Совета ООН по правам человека требовалось две трети голосов в Генеральной Ассамблее.

"Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", – прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека. Как голосовали страны

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Роман Брыль
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Генеральная Ассамблея ООН военное вторжение Совет по правам человека
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