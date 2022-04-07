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В докладе для Бундестага об убийствах в Буче разведка ФРГ цитировала переговоры россиян

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 13:35
В докладе для Бундестага об убийствах в Буче разведка ФРГ цитировала переговоры россиян - Фото
Буча после оккупации (Фото - EPA)

В докладе о массовых убийствах в украинской Буче, который Федеральная разведывательная служба Германии БНД сделала 6 апреля для депутатов Бундестага, приводились изобличающие российских военных перехваты их разговоров. Об этом пишет сегодня Spiegel.

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По информации издания, БНД располагает перехватами радиосообщений российских военных, в которых те обсуждают убийства мирных жителей в Буче. Некоторые из перехваченных переговоров могут иметь отношение именно к тем убитым, фотографии которых стали широко известны.

Spiegel цитирует включенную в доклад разведки запись переговоров, в которых один военнослужащий РФ говорит другому, что он с сослуживцами  застрелили велосипедиста. 

В другом цитируемом радиоперехвате звучит указание "Сначала допросите солдат, а потом расстреляйте".

Издание подчеркивает, что данные БНД полностью опровергают официальную версию России, которая пыталась возложить ответственность за массовые убийства в Буче на Украину. 

Сергей Бережной
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Германия бундестаг разведка буча БНД
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