В докладе для Бундестага об убийствах в Буче разведка ФРГ цитировала переговоры россиян

В докладе о массовых убийствах в украинской Буче, который Федеральная разведывательная служба Германии БНД сделала 6 апреля для депутатов Бундестага, приводились изобличающие российских военных перехваты их разговоров. Об этом пишет сегодня Spiegel.

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По информации издания, БНД располагает перехватами радиосообщений российских военных, в которых те обсуждают убийства мирных жителей в Буче. Некоторые из перехваченных переговоров могут иметь отношение именно к тем убитым, фотографии которых стали широко известны.

Spiegel цитирует включенную в доклад разведки запись переговоров, в которых один военнослужащий РФ говорит другому, что он с сослуживцами застрелили велосипедиста.

В другом цитируемом радиоперехвате звучит указание "Сначала допросите солдат, а потом расстреляйте".

Издание подчеркивает, что данные БНД полностью опровергают официальную версию России, которая пыталась возложить ответственность за массовые убийства в Буче на Украину.

Сергей Бережной

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