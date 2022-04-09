В социальных сетях распространяется мотивационный ролик в поддержку Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа, который активно противостоит полномасштабному вторжению российских оккупантов. Выложил его в Facebook Степан Гребенко, один из авторов клипа.

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"Лучшее, что я когда-либо монтировал", – подписал он с хэштегом #WarAgainstWar.

Ролик перепостили в Генштабе с подписью "Війна проти війни. Епічне відео".

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Видео начинается с фрагмента интервью ведущего Вадима Карпьяка с Валерием Маркусом, популярным в Украине видеоблогером, бывшим участником АТО, писателем, ныне активно воюющим на фронте.

Ведущий: Где вы находите какую-то поддержку моральную?

Военный: В их [оккупантов] смертях.

Ведущий: Это... Позитивно.

Далее идет нарезка из роликов Минобороны и фрагментов видео с войны, которую наложили под украинскую кавер-версию трека "Ace of Spades" группы Motorhead.

Евгений Пилипенко

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