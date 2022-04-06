В Германии предложили предоставить Украине оружие советских времен

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил передать Украине оружие, хранившееся в стране со времен существования коммунистической Восточной Германии, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шольц заявил, что Германия может поставлять Украине только оружие, которое армия страны умеет использовать, и именно с этим оружием, по его словам, украинская армия знакома лучше всего.

"Это очень старые запасы, которые использовались в NVA (армия бывшей коммунистической Восточной Германии), которые имеют то преимущество, что их можно особенно хорошо использовать в Украине, поскольку у них есть опыт работы с этим оборудованием", – сказал Шольц во время выступления перед депутатами в Бундестаге.

И призвал предоставить оборудование, которое Украина сможет использовать.

4 апреля Германия объявила, что высылает значительную часть сотрудников российского посольства и пообещали усилить санкции против России и поддержать ВСУ

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.