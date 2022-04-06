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В Германии предложили предоставить Украине оружие советских времен

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 16:09
В Германии предложили предоставить Украине оружие советских времен - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил передать Украине оружие, хранившееся в стране со времен существования коммунистической Восточной Германии, пишет Reuters.

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Шольц заявил, что Германия может поставлять Украине только оружие, которое армия страны умеет использовать, и именно с этим оружием, по его словам, украинская армия знакома лучше всего.

"Это очень старые запасы, которые использовались в NVA (армия бывшей коммунистической Восточной Германии), которые имеют то преимущество, что их можно особенно хорошо использовать в Украине, поскольку у них есть опыт работы с этим оборудованием", – сказал Шольц во время выступления перед депутатами в Бундестаге.

И призвал предоставить оборудование, которое Украина сможет использовать.

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