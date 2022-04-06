В Германии предложили предоставить Украине оружие советских времен
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил передать Украине оружие, хранившееся в стране со времен существования коммунистической Восточной Германии, пишет Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Шольц заявил, что Германия может поставлять Украине только оружие, которое армия страны умеет использовать, и именно с этим оружием, по его словам, украинская армия знакома лучше всего.
"Это очень старые запасы, которые использовались в NVA (армия бывшей коммунистической Восточной Германии), которые имеют то преимущество, что их можно особенно хорошо использовать в Украине, поскольку у них есть опыт работы с этим оборудованием", – сказал Шольц во время выступления перед депутатами в Бундестаге.
И призвал предоставить оборудование, которое Украина сможет использовать.
- 4 апреля Германия объявила, что высылает значительную часть сотрудников российского посольства и пообещали усилить санкции против России и поддержать ВСУ
Комментарии