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Оппозиция Германии критикует Шольца за "нерешительность" по Украине: Мы выглядим неловко

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 18:02
Оппозиция Германии критикует Шольца за
Маркус Зедер (фото - ЕРА)

Немецкая оппозиция подвергла критике канцлера Германии Олафа Шольца за "нерешительность" в предоставлении вооружений для ВСУ. Лидер партии ХСС Маркус Зёдер заявил Zeit, что позиция правящей коалиции по этой теме "не соответствует претензиям Германии на лидерство в Евросоюзе".

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На конференции Христианско-социального союза (находится в давнем блоке с ХДС. – Ред.) премьер-министр Баварии сказал, что "подобная нерешительность и попытки уклониться недостойны канцлера Германии".

Зедер раскритиковал политического конкурента, социал-демократа Шольца, за то, что во время парламентских дискуссий о передаче ВСУ тяжелых вооружений он якобы "пытался быть как можно дальше". Когда в бундестаге состоялись дебаты на эту тему, Шольц был в Японии с двухдневным визитом.

Председатель ХСС считает, что правящая коалиция "Светофор" (СДПГ, СДП, Союз-90/Зеленые) слишком долго принимает решения об оружии для Украины, из-за чего ФРГ "несколько недель выглядит неловко".

При канцлере Ангеле Меркель нынешняя оппозиция была у власти и категорически запрещала поставки вооружений Украине.

Читайте также: Шольц назвал своим главным приоритетом избежание эскалации в сторону НАТО

Евгений Пилипенко
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