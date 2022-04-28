Немецкий Бундестаг одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине

Сегодня, 28 апреля, Бундестаг проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

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Принятым заявлением Бундестаг выступает за всестороннюю поддержку Украины в агрессивной войне России и не исключает поставки для этой цели тяжелого вооружения из Германии.

"За" проголосовали 586 депутатов, против – 100, семеро депутатов воздержались. Предложение поддержала правящая коалиция и оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Как пишет Tagesspiegel, Бундестаг призвал федеральное правительство "продолжить и, по возможности, ускорить поставку в Украину необходимой техники, а также расширить поставки за счет тяжелого вооружения и сложных систем".

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Оксана Житнюк

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