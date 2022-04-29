Германия рассматривает возможность поставок Украине САУ Panzerhaubitzen 2000 – СМИ

Правительство Германии решает вопрос о возможности предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000). Информацию об этом опубликовала Die Welt.

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То, что обсуждение таких планов идет на уровне федерального правительства, также подтвердили Deutsche Welle источники в оборонной сфере.

САУ Panzerhaubitzen 2000 вооружена 155-мм орудием, которая работает с автоматизированной системой управления огнем и считается самой совершенной серийной САУ в мире.

PzH 2000 выстреливает три снаряда за девять секунд и поражает цели на расстоянии до 30 км.

Сергей Бережной

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