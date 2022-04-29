UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия рассматривает возможность поставок Украине САУ Panzerhaubitzen 2000 – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 18:03
Германия рассматривает возможность поставок Украине САУ Panzerhaubitzen 2000 – СМИ - Фото
Panzerhaubitzen 2000 армии Нидерландов во время боевых действий в Афганистане (Фото - Wikipedia / Ministerie van Defensie)

Правительство Германии решает вопрос о возможности предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000). Информацию об этом опубликовала Die Welt.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

То, что обсуждение таких планов идет на уровне федерального правительства, также подтвердили Deutsche Welle источники в оборонной сфере.

САУ Panzerhaubitzen 2000 вооружена 155-мм орудием, которая работает с автоматизированной системой управления огнем и считается самой совершенной серийной САУ в мире.

PzH 2000 выстреливает три снаряда за девять секунд и поражает цели на расстоянии до 30 км.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия военная помощь сау Panzerhaubitzen 2000
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 