У Шольца вычеркнули из переданного в Берлин списка нужд ВСУ все тяжелое вооружение – Bild

Германское Минобороны исключило все тяжелое вооружение из списка потребностей ВСУ, который передал Берлину Киев, хотя немецкая промышленность готова поставить многое из нужного Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом пишет немецкое издание Bild в статье "Танковый блеф канцлера", утверждая, что в их распоряжении для сравнения есть список, переданный Украиной, и список, который одобрен Берлином.

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Издание уточняет, что это произошло якобы "как обычно – по настоянию канцелярии".

Вечером 19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия "разрешила Украине закупать военную технику". Отвечая на уточняющий вопрос, входит ли сюда тяжелое вооружение, он сказал, что федеральное правительство "согласовало список с Украиной" и что Германия планировала "оплатить эту партию".

Вскоре после этого посол Украины Андрей Мельник выразил разочарование тем, что "нужного ВСУ оружия в этом списке нет".

Украина просит танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike.

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Издание пишет, что еще с середины марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности, включая современные танки Leopard 2.

"Тогда канцелярия Шольца начала сокращать расходы", – отметили журналисты, отметив, что в итоге список вооружений после правок МО ФРГ сократился по сравнению с украинским вдвое – с 48 до 24 страниц.

Bild пишет, что оттуда "исчезло все тяжелое вооружение", которое немецкая промышленность хотела продать Украине.

"Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение остались только три системы вооружения, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам", – уточнили в издании.

19 апреля Шольц сказал, что "то же делают другие наши друзья в G7": "Они пришли к аналогичным выводам по поставкам со своими вооруженными силами". Однако США, Британия, Австралия и Нидерланды уже поставляют тяжелое вооружение ВСУ.

"Обвинение Мельника в том, что предполагаемый миллиард евро, якобы выделяемый федеральным правительством на военную поддержку, вообще нельзя потратить, кажется верным. Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 млн евро", – отметили журналисты.

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В списке от МО ФРГ – транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование". Экспортируемое в Украину немецкое вооружение – современные устройства вроде радаров и дистанционно управляемых боевых модулей для установки на украинскую бронетехнику. Перечисленные автомобили включают модернизированные полноприводные машины, бронированные грузовики и автобусы, почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков из пункта А в пункт Б.

Bild пишет, что получил "еще два запроса о помощи" от МО Украины в МО ФРГ.

"По-видимому, потрясенный тем, что все тяжелое вооружение было исключено из немецкого списка, Киев 9 апреля снова запросил у Берлина Leopard 2 и САУ PzH-2000, а 16 апреля – ЗРК IRIS-T", – написали в издании.

Там подчеркнули, что "федеральное правительство проигнорировало все эти письма до того, как 19 апреля Шольц сказал, будто бы было достигнуто полное согласие с Минобороны Украины".

Глава МИД Германии пообещала вчера, 21 апреля, что страна откажется от российской нефти до конца года.

На 21 апреля украинские военные уничтожили ориентировочно 21 000 оккупантов.

Литва передала Украине тяжелые минометы.

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Евгений Пилипенко

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