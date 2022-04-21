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Подоляк о новой фазе войны: Будет достаточно скоротечной и более жесткой

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 06:31
Подоляк о новой фазе войны: Будет достаточно скоротечной и более жесткой - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Новая активная фаза полномасштабной войны России против Украины "будет недлительной: она будет достаточно скоротечной и более жесткой". Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которые дал интервью азербайджанскому изданию Report.

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По мнению Подоляка, участника переговоров о мире, любое временное перемирие приведет к последующей эскалации и военным действиям.

"Война не будет долгой. Украина имеет достаточные ресурсы, которые только нарастают. У России же ресурсы, наоборот, будут "просаживаться" под жестким санкционным давлением. Безусловно, мы бы не хотели затягивания конфликта", – считает он.

Чиновник выразил уверенность, что мир будет все более интенсивно санкционно атаковать РФ, а та, понимая, что терять ей уже нечего, потому что есть факты военных преступлений, будет дальше эскалировать войну.

"То есть она [война] будет принимать вид, нарушающий все правила и обычаи ведения войны", – сказал Подоляк.

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Мнение о "скоротечной и более жесткой" войне он пояснил тем, что Россия "не умеет воевать, а воюет количеством": "РФ будет отправлять максимальное количество военнослужащих независимо от своих потерь".

По итогу этих битв, сказал советник главы ОП, "мы выйдем на какое-либо решение", которое позволит нам зафиксировать не временное перемирие, а именно мир, который будет устраивать Украину.

"Я бы не очень хотел давать прогнозы, потому что люди получают надежду, которая по объективным причинам может не реализоваться. Но мне кажется, что война не будет очень длительной. Трудно сказать, май-июнь, я думаю, что какое-то время еще продолжится война. Но без победы мы точно не сможем закончить эту войну", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко
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