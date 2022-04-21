Подоляк о новой фазе войны: Будет достаточно скоротечной и более жесткой

Новая активная фаза полномасштабной войны России против Украины "будет недлительной: она будет достаточно скоротечной и более жесткой". Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которые дал интервью азербайджанскому изданию Report.

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По мнению Подоляка, участника переговоров о мире, любое временное перемирие приведет к последующей эскалации и военным действиям.

"Война не будет долгой. Украина имеет достаточные ресурсы, которые только нарастают. У России же ресурсы, наоборот, будут "просаживаться" под жестким санкционным давлением. Безусловно, мы бы не хотели затягивания конфликта", – считает он.

Чиновник выразил уверенность, что мир будет все более интенсивно санкционно атаковать РФ, а та, понимая, что терять ей уже нечего, потому что есть факты военных преступлений, будет дальше эскалировать войну.

"То есть она [война] будет принимать вид, нарушающий все правила и обычаи ведения войны", – сказал Подоляк.

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Мнение о "скоротечной и более жесткой" войне он пояснил тем, что Россия "не умеет воевать, а воюет количеством": "РФ будет отправлять максимальное количество военнослужащих независимо от своих потерь".

По итогу этих битв, сказал советник главы ОП, "мы выйдем на какое-либо решение", которое позволит нам зафиксировать не временное перемирие, а именно мир, который будет устраивать Украину.

"Я бы не очень хотел давать прогнозы, потому что люди получают надежду, которая по объективным причинам может не реализоваться. Но мне кажется, что война не будет очень длительной. Трудно сказать, май-июнь, я думаю, что какое-то время еще продолжится война. Но без победы мы точно не сможем закончить эту войну", – резюмировал он.

11 апреля 2022 года глава евродипломатии Боррель повторил, что Украина должна победить Россию на поле боя. В МИД РФ были возмущены этими словами.

17 апреля глава МИД Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил вслед за президентом, что задуманное оккупантами убийство защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны.

20 апреля Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украине "дорабатывают на соответствие международному праву".

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Евгений Пилипенко

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