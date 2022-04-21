Круглое число. Украинские военные уничтожили 21 000 оккупантов: сводка о потерях армии РФ
Украинские силы обороны с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 21 000 военных армии РФ и тысячи единиц техники. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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По данным ГШ, с 24 февраля по 21 апреля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 21 000 человек ликвидировано (+100 за сутки),
танков – 829 единиц (+14),
боевых бронированных машин – 2118 (+31),
артиллерийских систем – 393 (+2),
РСЗО – 136 (0),
средств ПВО – 67 (0),
самолетов – 172 (+1),
вертолетов – 151 (+1),
автомобильной техники – 1508 (+4),
кораблей/катеров – 8 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 (+1),
спецтехники – 27 (0),
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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