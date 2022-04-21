Круглое число. Украинские военные уничтожили 21 000 оккупантов: сводка о потерях армии РФ

Украинские силы обороны с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 21 000 военных армии РФ и тысячи единиц техники. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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По данным ГШ, с 24 февраля по 21 апреля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 21 000 человек ликвидировано (+100 за сутки),

танков – 829 единиц (+14),

боевых бронированных машин – 2118 (+31),

артиллерийских систем – 393 (+2),

РСЗО – 136 (0),

средств ПВО – 67 (0),

самолетов – 172 (+1),

вертолетов – 151 (+1),

автомобильной техники – 1508 (+4),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 (+1),

спецтехники – 27 (0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой

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