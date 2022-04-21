Зеленский: Нам не передали истребители

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина все еще не получила истребители от союзников. Об этом он рассказал в интервью французскому каналу BFMTV.

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"На сегодня у нас нет [переданных союзниками] истребителей. Любого типа", – сказал он.

19 апреля в Пентагоне заявили, что Украина получила "дополнительные платформы и детали", что помогло ВС ВСУ увеличить флот. В Минобороны США не говорили о целых самолетах, о чем сообщили якобы "со слов спикера Пентагона" многие СМИ. Воздушные Силы уточнили 20 апреля, что получили не новые самолеты, а запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии.

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Зеленский сказал, что "у нас есть даты и гарантии", но добавил – "мы сначала хотели бы получить то, что нам обещали, а потом будем благодарны".

Зеленский в конце марта 2022 года обратился к странам НАТО с просьбой дать Украине 1% танков и боевых самолетов, которые у них есть. С тех пор Запад постепенно начал помогать Украине с тяжелой техникой, в частности, артиллерией и системами ПВО, но не самолетами.

21 апреля CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщил, что флот ВС ВСУ якобы пополнился 20 самолетами благодаря поставкам запчастей. Примерно о том же говорил вчера и советник главы ОП Алексей Арестович.

В ВС ВСУ заявили, что их летчики смогут освоить F-15 и F-16 за пару недель обучения.

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Евгений Пилипенко

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