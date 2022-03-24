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Зеленский – НАТО: Украина просит лишь один процент ваших танков и самолетов

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 12:40
Зеленский – НАТО: Украина просит лишь один процент ваших танков и самолетов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Владимир Зеленский в обращении к НАТО высказался о том, что Украина не получила от организации не только военных самолетов, но даже и танков, которые бы могли помочь в борьбе с РФ.

"Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. И у вас тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали нам ни одного.

Мы обращались за танками. Чтобы мы могли разблокировать наши города. Которые сейчас погибают – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие. Города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там.

У вас есть не менее 20 тысяч танков!

Украина просила процент. Один процент всех ваших танков! Отдать или продать нам.
Но у нас пока нет ясного ответа.

Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

Вы можете предоставить нам один процент от всех ваших самолетов. Один процент всех ваших танков. Один процент!

Мы не можем просто это купить. Такие поставки напрямую зависят только от решения НАТО, от политических, кстати, решений.

Системы залпового огня МЛРС. Противокорабельное оружие. Средства противовоздушной обороны.

Разве можно выстоять в такой войне без этого?

И когда это все наконец-то будет, это даст нам так же, как и вам, сто процентов безопасности. А нам нужен один", – заявил Зеленский.

Дмитрий Смирнов
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