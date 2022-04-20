UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получила от стран-партнеров не новые самолеты, а детали – ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 10:35
Украина получила от стран-партнеров не новые самолеты, а детали – ВС ВСУ - Фото
МиГ-29МУ1 (фото - Укроборонпром)

Украинские военные не получали от западных партнеров новых самолетов, однако уже поступили детали для ремонта тех, что в наличии. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Официально. Украина не получала новые самолеты от партнеров", – говорится в сообщении.

При этом в ВС ВСУ отметили, что при содействии правительства США получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии.

Это позволит поставить в строй больше техники, добавили в Воздушных силах.

  • Вчера спикер Пентагона заявил, что Украина получила "дополнительные платформы и детали" и это помогло ВСУ увеличить флот боевой авиации.
  • Некоторые медиа расплывчатую формулировку "получили платформы" трактовали как "получили истребители".

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон ВСУ самолеты истребители воздушные силы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 