Украина получила от стран-партнеров не новые самолеты, а детали – ВС ВСУ

Украинские военные не получали от западных партнеров новых самолетов, однако уже поступили детали для ремонта тех, что в наличии. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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"Официально. Украина не получала новые самолеты от партнеров", – говорится в сообщении.

При этом в ВС ВСУ отметили, что при содействии правительства США получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии.

Это позволит поставить в строй больше техники, добавили в Воздушных силах.

Вчера спикер Пентагона заявил, что Украина получила "дополнительные платформы и детали" и это помогло ВСУ увеличить флот боевой авиации.

Некоторые медиа расплывчатую формулировку "получили платформы" трактовали как "получили истребители".

Марк Сировой

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