UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина смогла увеличить свой воздушный флот благодаря помощи союзников – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 00:28
Украина смогла увеличить свой воздушный флот благодаря помощи союзников – Пентагон - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)

Украинские военные получили запасные части для военных самолетов от союзников США. Об этом сказал спикер Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кирби, Украина получила запасные детали самолетов, которые дадут возможность поднять в воздух больше военных самолетов.

"Я бы просто сказал, не вдаваясь в то, что предоставляют другие страны, что они получили дополнительные платформы и детали, чтобы иметь возможность увеличить размер своего флота, размер своего парка самолетов. Думаю, я бы остановился на этом", – сказал спикер Пентагона.

Читайте также: Пентагон опроверг российский фейк о сбитом самолете с оружием для Украины

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет военная помощь пентагон джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 