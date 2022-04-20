Украина смогла увеличить свой воздушный флот благодаря помощи союзников – Пентагон
20.04.2022, 00:28
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)
Украинские военные получили запасные части для военных самолетов от союзников США. Об этом сказал спикер Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге, передает CNN.
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По словам Кирби, Украина получила запасные детали самолетов, которые дадут возможность поднять в воздух больше военных самолетов.
"Я бы просто сказал, не вдаваясь в то, что предоставляют другие страны, что они получили дополнительные платформы и детали, чтобы иметь возможность увеличить размер своего флота, размер своего парка самолетов. Думаю, я бы остановился на этом", – сказал спикер Пентагона.
- 19 апреля премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику.
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