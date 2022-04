Нидерланды отправляют Украине тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику – Рютте

Нидерланды готовы отправить в Украину тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику, сообщил в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте.

"В нашем с министром обороны разговоре с президентом Зеленским мы выразили ему поддержку в ситуации с возобновлением наступления России. Нидерланды передадут Украине тяжелое оборудование, в том числе бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность дополнительных поставок тяжелой техники", – написал Рютте.

: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. will be sending heavier materiel to, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.