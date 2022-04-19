Пентагон опроверг российский фейк о сбитом самолете с оружием для Украины

Российские военные не сбивали самолет, который доставлял Украине западное оружие. Об этом сообщил на брифинге неназванный представитель Пентагона, передает пресс-служба американского ведомства.

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Его попросили прокомментировать сообщение Минобороны РФ, которое утверждало, что российские военные сбили самолет с западным оружием на территории Украины.

"Я не видел никаких сообщений, которые бы указывали на то, что россияне сбили самолет с западным оружием", – ответил представитель Пентагона.

Его также спросили, удавалось ли россиянам успешно атаковать склады с западным оружием на территории Украины.

"Нет, насколько нам известно. Мы действительно думаем, что они целились в военные цели во Львове и в Киеве, но нет признаков того, что они нанесли удар по каким-либо складам или по каким-либо грузам с западной помощью", – ответил спикер американского ведомства.

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Марк Сировой

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