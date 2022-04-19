UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон опроверг российский фейк о сбитом самолете с оружием для Украины

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 08:02
Пентагон опроверг российский фейк о сбитом самолете с оружием для Украины - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Российские военные не сбивали самолет, который доставлял Украине западное оружие. Об этом сообщил на брифинге неназванный представитель Пентагона, передает пресс-служба американского ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его попросили прокомментировать сообщение Минобороны РФ, которое утверждало, что российские военные сбили самолет с западным оружием на территории Украины.

"Я не видел никаких сообщений, которые бы указывали на то, что россияне сбили самолет с западным оружием", – ответил представитель Пентагона.

Его также спросили, удавалось ли россиянам успешно атаковать склады с западным оружием на территории Украины.

"Нет, насколько нам известно. Мы действительно думаем, что они целились в военные цели во Львове и в Киеве, но нет признаков того, что они нанесли удар по каким-либо складам или по каким-либо грузам с западной помощью", – ответил спикер американского ведомства.

Читайте также: Минобороны РФ распространяет фейки о "зачистке" Мариуполя от полка "Азов" – ЦПД

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон оружие самолет фейк минобороны рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 