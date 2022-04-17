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Минобороны РФ распространяет фейки о "зачистке" Мариуполя от полка Азов – ЦПД

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17.04.2022, 05:54
Минобороны РФ распространяет фейки о
Мариуполь (Фото: полк Азов)

Министерство обороны РФ распространяет фейк о якобы "полной зачистке" Мариуполя от украинских военных. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО по итогам 16 апреля.

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Как подчеркнули в ЦПД, украинские военные продолжают защищать Мариуполь.

"В минобороны России уже отрапортовали, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков Азова, иностранных наемников и ВСУ. Предостерегаем: это фейк", – говорится в сообщении.

В ЦПД также заявили о манипуляции минобороны РФ относительно эвакуации из Мариуполя. 

"После заявления Зеленского по поводу защитников Мариуполя, минобороны России сообщило, что "неоднократно предлагало Киеву вывести военных из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей, при этом националистам гарантировалась жизнь, однако Киев ответил на эти предложения отказом". Предостерегаем: это – манипуляция!", – заявили в ЦПД.

  • 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе может повториться Иловайск. Российские оккупанты требуют от украинских защитников сдаться в плен, чтобы спастись.
  • По мнению Зеленского, повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорным при участии международных партнеров, либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города.

Читайте также: Зеленский: Убийство украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией

Наталия Медведева
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мариуполь полк азов
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