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Зеленский – Байдену: Не можете дать нам F-18, так дайте хоть советские истребители

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 03:56
Зеленский – Байдену: Не можете дать нам F-18, так дайте хоть советские истребители - Фото
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский призвал лидера США Джо Байдена дать Украине хотя бы советские истребители. Об этом он заявил в интервью Fox News.

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"Я верю, что президент Байден, как и любой истинный гражданин Америки, верит и хочет, чтобы правда победила. Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Это все", – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что неспособность действовать быстро может поднять вопрос – действительно ли США хотят помочь Украине или же они играют в игры.

"Я не хочу верить, что некоторые наши партнеры играют в игры", – подытожил президент.

  • Еще в первые недели после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Польша начали работать над предоставлением украине истребителей МиГ-29 советской эпохи. Однако пока эти самолеты так и не поставлены.

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Марк Сировой
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