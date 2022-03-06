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США работают с Польшей над возможностью предоставления Украине истребителей

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 04:05
США работают с Польшей над возможностью предоставления Украине истребителей - Фото
Модернизированный МиГ-29 ВС Украины (фото 4 - пресс-служба Укроборонпрома)

США работают с Польшей над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине, а также консультируются с другими союзниками. Об этом сказал представитель Белого дома, сообщает CNN.

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По его словам, отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое может принять любая страна". Представитель отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолеты будут переброшены из Польши в Украину.

Два законодателя, участвовавшие в зум-звонке с украинским президентом Владимиром Зеленским в субботу, заявили, что, по словам Зеленского, Польша готова отправить истребители МиГ, но "они ждут, когда вы [США] разрешите это".

The Wall Street Journal уточняет, что США изучают сделку, в рамках которой Польша отправит в Украину самолеты МиГ в обмен на американские истребители F-16.

По словам официальных лиц США, сделка потребует одобрения Белого дома и Конгресса.

  • 3 марта Зеленский призвал Запад закрыть небо над Украиной или дать самолеты, чтобы сбивать ракеты, летящие из России и Беларуси.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский США польша истребитель МиГ
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