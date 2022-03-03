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Зеленский – Западу: Если у вас нет сил закрыть небо, дайте мне самолеты

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 19:27
Зеленский – Западу: Если у вас нет сил закрыть небо, дайте мне самолеты - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский просит Запад закрыть небо над Украиной – или дать самолеты, чтобы сбивать ракеты, летящие из России и Беларуси. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями мировых СМИ.

"Сегодня ночью была бомбардировка. Три бомбы упали в центре Киева. И Харьков – сегодня, вчера, позавчера. В других городах нашего государства. Мариуполь обстрелян. Поэтому мы хотим закрыть небо. Убивают наших людей. Причем с территории Беларуси и с территории России вылетают эти ракеты, бомбы, "икандеры", самолеты, бомбардировщики", – сказал он.

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Зеленский отметил, что обратился с просьбой к президенту США Джо Байдену и европейским лидерам: закройте небо сейчас или дайте срок, когда.

"Сколько надо? Скажите, какое количество людей должно взорваться? Сколько надо рук, ног, голов, чтоб они были оторваны? Чтоб достучаться до вас, чтобы закрыли? Количество скажите. Я пойду, мы будем считать. И подождем до этого момента", – отметил он.

Позицию Запада по небу президент сравнил с санкциями, которые откладывали вплоть до полномасштабного вторжения: "Слава богу, сейчас они есть. И слава богу, весь мир видит, что это действует".

"Я просил этой (санкционной. – Ред.) поддержки точно так же, как сейчас прошу закрыть небо. И если нет у вас сил закрыть небо, то дайте мне самолеты. Разве это не справедливо?" – отметил Зеленский. По его словам, если новые самолеты – "слишком дорогие, дороже человеческой жизни", то самолеты советского времени тоже подойдут для защиты.

"Можно нам такие самолеты получить? – спросил Зеленский. – Чтобы мы отвечали (на обстрелы. – Ред.) на своей земле? Не на территории России, не на территории Беларуси".

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Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский война с россией закрытое небо
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