Закрыть небо своими силами. Воздушные Силы Украины рассказали, какие истребители нам нужны

В небе больше всего нужны истребители и Украине достаточно было бы F-15 и F-16 поколения 4+, сообщают Воздушные Силы Украины.

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Как указывается, на таких истребителях украинские пилоты смогут летать уже через две-три недели обучения.

"В отличие от советских МиГ-29, эти истребители оснащены лучшими технологиями, чем используемые противником, в частности, современными радарами и ракетами", – объясняют в Воздушных Силах.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что украинские летчики смогут управлять американскими истребителями 5-го поколения F-22 и F-35 и эффективно бить врага.

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