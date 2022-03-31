Закрыть небо своими силами. Воздушные Силы Украины рассказали, какие истребители нам нужны
31.03.2022, 21:51
Винищувач F-16, фото - Depositphotos
В небе больше всего нужны истребители и Украине достаточно было бы F-15 и F-16 поколения 4+, сообщают Воздушные Силы Украины.
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Как указывается, на таких истребителях украинские пилоты смогут летать уже через две-три недели обучения.
"В отличие от советских МиГ-29, эти истребители оснащены лучшими технологиями, чем используемые противником, в частности, современными радарами и ракетами", – объясняют в Воздушных Силах.
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что украинские летчики смогут управлять американскими истребителями 5-го поколения F-22 и F-35 и эффективно бить врага.
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