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Закрыть небо своими силами. Воздушные Силы Украины рассказали, какие истребители нам нужны

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 21:51
Закрыть небо своими силами. Воздушные Силы Украины рассказали, какие истребители нам нужны - Фото
Винищувач F-16, фото - Depositphotos

В небе больше всего нужны истребители и Украине достаточно было бы F-15 и F-16 поколения 4+, сообщают Воздушные Силы Украины.

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Как указывается, на таких истребителях украинские пилоты смогут летать уже через две-три недели обучения.

"В отличие от советских МиГ-29, эти истребители оснащены лучшими технологиями, чем используемые противником, в частности, современными радарами и ракетами", – объясняют в Воздушных Силах.

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