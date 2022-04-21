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Украинский боевой флот пополнился 20 самолетами благодаря поставкам запчастей – CNN

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 06:29
Украинский боевой флот пополнился 20 самолетами благодаря поставкам запчастей – CNN - Фото
Модернизированный истребитель Миг-29 (фото - Укроборонпром)

Украина расширила свой боевой флот 20 самолетами благодаря поставкам необходимых запчастей и комплектующих при содействии США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

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Он не уточнил, какие именно страны поставили Украине комплектующие для боевых самолетов, однако отметил – США и другие страны работали, чтобы Киев получил необходимые детали.

По его словам, благодаря этой помощи боевой авиапарк Украины расширился на 20 самолетов – и сейчас украинская армия имеет больше самолетов, чем три недели назад.

  • 19 апреля спикер Пентагона заявил, что Украина получила "дополнительные платформы и детали" и это помогло ВСУ увеличить флот боевой авиации.
  • 20 апреля в Воздушных Силах ВСУ уточнили: Украина получила не новые самолеты, а запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии.

Марк Сировой
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самолеты истребители воздушные силы ВСУ пентагон
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