Украинский боевой флот пополнился 20 самолетами благодаря поставкам запчастей – CNN
21.04.2022, 06:29
Модернизированный истребитель Миг-29 (фото - Укроборонпром)
Украина расширила свой боевой флот 20 самолетами благодаря поставкам необходимых запчастей и комплектующих при содействии США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
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Он не уточнил, какие именно страны поставили Украине комплектующие для боевых самолетов, однако отметил – США и другие страны работали, чтобы Киев получил необходимые детали.
По его словам, благодаря этой помощи боевой авиапарк Украины расширился на 20 самолетов – и сейчас украинская армия имеет больше самолетов, чем три недели назад.
- 19 апреля спикер Пентагона заявил, что Украина получила "дополнительные платформы и детали" и это помогло ВСУ увеличить флот боевой авиации.
- 20 апреля в Воздушных Силах ВСУ уточнили: Украина получила не новые самолеты, а запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта авиапарка, который есть в наличии.
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