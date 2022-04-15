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Один из "призраков" ВСУ обратился к Западу: Для победы нам нужны ваши самолеты – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 09:04
Летчик Воздушных сил ВСУ (скриншот)
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Воздушные силы призывают США передать Украине истребители, на которых летчики ВСУ смогут не только сдерживать полномасштабное вторжение России, но и выгнать оккупантов с нашей территории. Командование ВС ВСУ показало ролик-обращение летчика с английскими субтитрами.

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По словам военнослужащего с позывным "Джус", у российских захватчиков – значительное количественное преимущество в воздухе, а также технологическое преимущество.

"Их самолеты намного новее, их радары – намного мощнее, их ракеты летят, к сожалению, намного дальше", – сказал летчик.

Он обратился к западным партнерам, которые могут обеспечить Воздушные силы новейшей фронтовой авиацией.

"Будет очень полезно получить пополнение советскими самолетами вместо тех, которые мы, к сожалению, потеряли. Но именно для преимущества в воздухе, именно для победы, нам нужны новые [самолеты]", – сказал "Джус".

Смотрите фото: Две полосы, круги, "За бабу Веру". Как отличить украинские вертолеты от российских

Ролик заканчивается кадрами с McDonnell Douglas F-15 Eagle – американским всепогодным истребителем четвертого поколения, который предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Такие боевые машины стоят на вооружении у шести стран: США, Японии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Сингапура и Израиля.

"Орлы" F-15 останутся на вооружении в США до 2025 года, после чего их вытеснят более современные аппараты.

  • Еще 31 марта в Воздушных силах ВСУ рассказали, какое оружие нужно для защиты неба.
  • Начальник ГУР Буданов заявил, что украинские летчики смогут управлять американскими истребителями 5-го поколения F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]".
Евгений Пилипенко
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