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Украине нужны истребители F-22 и F-35, наши летчики смогут летать на них – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 18:02
Украине нужны истребители F-22 и F-35, наши летчики смогут летать на них – Буданов - Фото
F-35 (фото - U.S. Air Force/Jensen Stidham)

Украинские летчики смогут управлять американскими истребителями 5-го поколения F-22 и F-35 и эффективно бить врага, "нам не нужны сильно устаревшие самолеты четвертого поколения [Су-27 и МиГ-29]". Об этом заявил в интервью Coffee or Die начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Больше всего сейчас ВСУ нуждаются в "очень серьезных системах ПВО/ПРО, артиллерийских системах калибра 155 мм и выше, а также нужна боевая авиация, и не четвертого поколения", сказал он и добавил, что без этого "не остановить продвижения России".

Глава ГУР отметил, что российские оккупанты имеют на вооружении самолеты 4+, то есть МиГ-35 и Су-30, и "мы не превзойдем их численно, но можем превзойти качеством". Между тем, Украине нужны современные машины для воздушного боя, заявил он.

Буданов, отмечает журналист, даже несколько оскорбился вопросом "смогут ли украинские летчики летать на таких машинах?"

"Вы считаете, что наши летчики не того уровня, что летчик F-22? Наши летчики управляют устаревшей техникой – и они уничтожают машины поколения 4++. Их можно обучить, и они смогут это сделать", – сказал разведчик.

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Журналист "рассказал Буданову о скептицизме некоторых в Пентагоне по поводу возможности эксплуатации и обслуживания таких самолетов" в Украине.

"Мой ответ: они ошибаются. Конечно, наши летчики готовы их эксплуатировать, – заверил глава разведки. – Мы в любом случае победим Россию. Но если мы получим это оборудование, мы победим их быстрее".

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Журналист издания задал вопрос о способности Украины эксплуатировать и обслуживать самолеты пятого поколения топ-представителю Пентагона, однако тот заявил, что ему "ничего не известно о каких-либо запросах украинцев на истребители пятого поколения".

Чиновник заявил, что в телефонном разговоре министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова "эта тема не поднималась" и он "впервые об этом слышит". Когда автор вопроса спросил, смогут ли летчики ВС ВСУ летать на таких самолетах, тот ответил, что не знает, какие навыки у украинцев.

Евгений Пилипенко
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истребитель авиация f-35 F-22 Кирилл Буданов
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