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Американские системы ПВО и другое оружие будут в Украине в ближайшие дни – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 23:50
Американские системы ПВО и другое оружие будут в Украине в ближайшие дни – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В ближайшие дни в Украину поставят системы противовоздушной обороны и другое оружие от США. Об этом заявил в эфире телемарафона на украинских каналах секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Ведущий отметил, что президент США Джо Байден анонсировал предоставление Украине различного вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны. Он спросил у Данилова, когда эта военная помощь поступит в Украину.

"Этот вопрос не закрыт, они публично объявили на брифинге. Это будут и Stinger, и Javelin, и противотанковые комплексы, и много всего полезного для наших военных и сил безопасности. Это будет в ближайшее время. Речь идет о днях", – ответил секретарь СНБО.

Марк Сировой
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пво Javelin военная помощь Алексей Данилов stinger
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