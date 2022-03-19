Американские системы ПВО и другое оружие будут в Украине в ближайшие дни – Данилов

В ближайшие дни в Украину поставят системы противовоздушной обороны и другое оружие от США. Об этом заявил в эфире телемарафона на украинских каналах секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ведущий отметил, что президент США Джо Байден анонсировал предоставление Украине различного вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны. Он спросил у Данилова, когда эта военная помощь поступит в Украину.

"Этот вопрос не закрыт, они публично объявили на брифинге. Это будут и Stinger, и Javelin, и противотанковые комплексы, и много всего полезного для наших военных и сил безопасности. Это будет в ближайшее время. Речь идет о днях", – ответил секретарь СНБО.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.