Украина получит от США 800 систем ПВО. Помощь вырастет еще на $800 млн – Байден
США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь еще на $800 млн. Таким образом, общая сумма помощи США для украинских защитников за последнюю неделю достигнет $1 млрд.
Об этом в среду, 16 марта, сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.
"Это прямая передача оборудования от нашего Министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им в борьбе с вторжением [России]. Я благодарен Конгрессу за выделение этих средств", – сказал Байден.
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По его словам, "новый пакет сам по себе предоставит беспрецедентную помощь Украине". В нем в частности, предусмотрены 800 систем противовоздушной обороны, "чтобы украинские военные могли продолжать останавливать самолеты и вертолеты РФ, атакующие их народ".
Кроме ПВО, в новом оборонном пакете помощи от США предусмотрены:
- 9000 противотанковых комплексов,
- сотня беспилотников
- 7000 единиц стрелкового оружия
- 20 млн боеприпасов
- по 25000 бронежилетов и шлемов.
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