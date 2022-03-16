Украина получит от США 800 систем ПВО. Помощь вырастет еще на $800 млн – Байден

США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь еще на $800 млн. Таким образом, общая сумма помощи США для украинских защитников за последнюю неделю достигнет $1 млрд.

Об этом в среду, 16 марта, сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Это прямая передача оборудования от нашего Министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им в борьбе с вторжением [России]. Я благодарен Конгрессу за выделение этих средств", – сказал Байден.

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По его словам, "новый пакет сам по себе предоставит беспрецедентную помощь Украине". В нем в частности, предусмотрены 800 систем противовоздушной обороны, "чтобы украинские военные могли продолжать останавливать самолеты и вертолеты РФ, атакующие их народ".

Кроме ПВО, в новом оборонном пакете помощи от США предусмотрены:

9000 противотанковых комплексов,

сотня беспилотников

7000 единиц стрелкового оружия

20 млн боеприпасов

по 25000 бронежилетов и шлемов.

Уляна Букатюк

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