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Украина очень эффективно борется с Россией в воздухе, маневренно и проворно – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 04:07
Украина очень эффективно борется с Россией в воздухе, маневренно и проворно – Пентагон - Фото
Джон Кирби (фото - EPA)

Украинские войска чрезвычайно эффективно противостоят России в воздухе с помощью маневренности и проворности. Об этом заявил спикер Пентагона США Джон Кирби, передает пресс-служба ведомства.

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"Я бы сказал, что украинцы были чрезвычайно эффективны в предотвращении достижения россиянами превосходства в воздухе", – сказал он.

По его словам Кирби, это достигается за счет маневренности и проворности, с которой украинцы распределяют свои средства противовоздушной обороны – зенитно-ракетные комплексы, как малой, так и большой дальности.

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Марк Сировой
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