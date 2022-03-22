Украина очень эффективно борется с Россией в воздухе, маневренно и проворно – Пентагон
22.03.2022, 04:07
Джон Кирби (фото - EPA)
Украинские войска чрезвычайно эффективно противостоят России в воздухе с помощью маневренности и проворности. Об этом заявил спикер Пентагона США Джон Кирби, передает пресс-служба ведомства.
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"Я бы сказал, что украинцы были чрезвычайно эффективны в предотвращении достижения россиянами превосходства в воздухе", – сказал он.
По его словам Кирби, это достигается за счет маневренности и проворности, с которой украинцы распределяют свои средства противовоздушной обороны – зенитно-ракетные комплексы, как малой, так и большой дальности.
- По данным Генштаба ВСУ, на утро 21 марта украинские войска сбили 121 вертолет и 97 самолетов ВКС РФ.
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