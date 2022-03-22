Украина очень эффективно борется с Россией в воздухе, маневренно и проворно – Пентагон

Украинские войска чрезвычайно эффективно противостоят России в воздухе с помощью маневренности и проворности. Об этом заявил спикер Пентагона США Джон Кирби, передает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я бы сказал, что украинцы были чрезвычайно эффективны в предотвращении достижения россиянами превосходства в воздухе", – сказал он.

По его словам Кирби, это достигается за счет маневренности и проворности, с которой украинцы распределяют свои средства противовоздушной обороны – зенитно-ракетные комплексы, как малой, так и большой дальности.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 21 марта украинские войска сбили 121 вертолет и 97 самолетов ВКС РФ.

Читайте также: Американские системы ПВО и другое оружие будут в Украине в ближайшие дни – Данилов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.