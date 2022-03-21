Генштаб: Военные потери России – уже более 15 000 человек и почти 500 танков
21.03.2022, 10:55
Иллюстративное фото
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные по потерям оккупантов по состоянию на 21 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 15 000 человек,
танков – 498 ед.,
боевых бронированных машин – 1535 ед.,
артиллерийских систем – 240 ед.,
РСЗО – 80 ед.,
средств ПВО – 45 ед.,
самолетов – 97 ед.,
вертолетов – 121 ед.,
автомобильной техники – 969 ед.,
кораблей/катеров – 3 ед.,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,
специальной техники – 13.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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