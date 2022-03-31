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В Воздушных Силах Украины рассказали, какое оружие нужно для защиты неба

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 23:18
В Воздушных Силах Украины рассказали, какое оружие нужно для защиты неба - Фото
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Для эффективной защиты неба над Украиной наиболее эффективны системы Patriot (США) или NASAMS (Норвегия), сообщают Воздушные силы Украины.

Также Украина не отказалась бы от советских систем С-300, Бук-М1.

Но, как отмечают в ПСУ, сегодня союзники Украины не ответили на призыв о предоставлении необходимых средств ПВО – зентино-ракетных комплексов и истребителей.

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"Воздушные силы ВС Украины в данный момент не могут полностью закрыть небо над Украиной и достичь преимущества над Россией в воздухе. Российские ВКС значительно превышают украинские ПС в количестве и в передовых технологиях", – объясняют в сообщении.

Как отмечено в сообщении Воздушных Сил, портативные системы ПВО, такие как Stinger, имеют ограниченный радиус действия (до 5 км) и функциональность, и не могут компенсировать отсутствие современных истребителей и зенитных ракетных систем средней и большой дальности.

В настоящее время Украина использует зенитные ракетные комплексы большой дальности С-300 (SA-10) и системы противоракетной обороны средней дальности Бук-М1. Однако это устаревшие системы советской эпохи.

"Воздушные силы ВС Украины с самого начала войны срочно обратились с просьбой к западным партнерам о предоставлении более современных истребителей и средств ПВО", – подчеркивается в сообщении. – "Эта потребность становится все насущнее".

Валерия Давыдова
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ВСУ война воздушные силы
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