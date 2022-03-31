В Воздушных Силах Украины рассказали, какое оружие нужно для защиты неба
Для эффективной защиты неба над Украиной наиболее эффективны системы Patriot (США) или NASAMS (Норвегия), сообщают Воздушные силы Украины.
Также Украина не отказалась бы от советских систем С-300, Бук-М1.
Но, как отмечают в ПСУ, сегодня союзники Украины не ответили на призыв о предоставлении необходимых средств ПВО – зентино-ракетных комплексов и истребителей.
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"Воздушные силы ВС Украины в данный момент не могут полностью закрыть небо над Украиной и достичь преимущества над Россией в воздухе. Российские ВКС значительно превышают украинские ПС в количестве и в передовых технологиях", – объясняют в сообщении.
Как отмечено в сообщении Воздушных Сил, портативные системы ПВО, такие как Stinger, имеют ограниченный радиус действия (до 5 км) и функциональность, и не могут компенсировать отсутствие современных истребителей и зенитных ракетных систем средней и большой дальности.
В настоящее время Украина использует зенитные ракетные комплексы большой дальности С-300 (SA-10) и системы противоракетной обороны средней дальности Бук-М1. Однако это устаревшие системы советской эпохи.
"Воздушные силы ВС Украины с самого начала войны срочно обратились с просьбой к западным партнерам о предоставлении более современных истребителей и средств ПВО", – подчеркивается в сообщении. – "Эта потребность становится все насущнее".
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