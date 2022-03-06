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Две полосы, круги, "За бабу Веру". Как отличить украинские вертолеты от российских – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 10:12
Две полосы, круги,
Вертолеты (фото - Сухопутні війська ЗС України. Facebook)

В отличие от российских, на хвост украинских вертолетов наносят две белые полосы, а иногда и надпись "За бабу Веру". Об этом сообщают  в фейсбуке Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что у украинских вертолетов есть такие знаки различия:

– две белые полосы на хвостовой части;

– на фюзеляже – желтый круг, а в нем меньший синий круг;

– на хвосте может быть надпись "За бабу Веру" разных цветов.

Две полосы, круги, "За бабу Веру". Как отличить украинские вертолеты от российских – фото

Марк Сировой
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