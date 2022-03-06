Две полосы, круги, "За бабу Веру". Как отличить украинские вертолеты от российских – фото
06.03.2022, 10:12
Вертолеты (фото - Сухопутні війська ЗС України. Facebook)
В отличие от российских, на хвост украинских вертолетов наносят две белые полосы, а иногда и надпись "За бабу Веру". Об этом сообщают в фейсбуке Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
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Отмечается, что у украинских вертолетов есть такие знаки различия:
– две белые полосы на хвостовой части;
– на фюзеляже – желтый круг, а в нем меньший синий круг;
– на хвосте может быть надпись "За бабу Веру" разных цветов.
- На утро 6 марта Россия потеряла 44 самолета и 48 вертолетов в войне с Украиной.
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