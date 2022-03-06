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Россия потеряла более 11 000 военных и сотни единиц техники: сводка от Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 09:15
Россия потеряла более 11 000 военных и сотни единиц техники: сводка от Генштаба ВСУ - Фото
Разбитая российская техника под Харьковом (фото - Сухопутні війська ЗС України, Facebook)

Россия с начала войны против Украины потеряла более 11 000 военных и десятки единиц техники. Об этом говорится в сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины.

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По данным Генштаба, с 24 февраля по 6 марта армия РФ потеряла:

личного состава – более 11 000 человек;

танков – 285;

ББМ – 985;

артиллерийских систем – 109;

РСЗО – 50;

средств ПВО – 21;

самолетов – 44;

вертолетов – 48;

автомобильной техники – 447;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

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Марк Сировой
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ВСУ война танки убитые самолеты потери вертолеты войска россии
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