Россия потеряла более 11 000 военных и сотни единиц техники: сводка от Генштаба ВСУ
06.03.2022, 09:15
Разбитая российская техника под Харьковом (фото - Сухопутні війська ЗС України, Facebook)
Россия с начала войны против Украины потеряла более 11 000 военных и десятки единиц техники. Об этом говорится в сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины.
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По данным Генштаба, с 24 февраля по 6 марта армия РФ потеряла:
личного состава – более 11 000 человек;
танков – 285;
ББМ – 985;
артиллерийских систем – 109;
РСЗО – 50;
средств ПВО – 21;
самолетов – 44;
вертолетов – 48;
автомобильной техники – 447;
легких скоростных катеров – 2;
цистерн с ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
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