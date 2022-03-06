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Украинские войска уничтожили 44 российских самолета и 44 вертолета: сводка ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 00:01
Украинские войска уничтожили 44 российских самолета и 44 вертолета: сводка ВС ВСУ - Фото
Сбитый российский вертолет (скриншот видео Страткома ВСУ)

С начала войны украинские войска уничтожили 44 российских самолета и 44 вертолета. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что сегодня в воздушной войне были такие успехи:

– три вертолета сбил один морпех Военно-морских сил;

– один штурмовик Су-25 и один вертолет сбили военные оперативного командования "Юг" Сухопутных Сил;

– два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военные оперативного командования "Север" Сухопутных сил;

– два Су-30 СМ сбили военные воздушного командования "Юг" ВС ВСУ.

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Также силы противовоздушной обороны сбили беспилотник "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, которые летели в мирные украинские города.

В целом с начала войны украинские военные сбили 44 самолета и 44 вертолета ВКС РФ. Выживших пилотов нашли. Им оказали медицинскую помощь, они дают показания за преступления путинского режима перед человечностью.

В ВС ВСУ отдельно отметили работу ударной авиации Воздушных сил. Бомбардировщики Су-24м и штурмовик Су-25 нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по российским колоннам.

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Марк Сировой
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