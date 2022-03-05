Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском: видео
05.03.2022, 20:09
Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском Донецкой области. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
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В ГСЧС корреспонденту LIGA.net подтвердили эту информацию.
3 марта в Волновахе Донецкой области был уничтожен Су-34 российских оккупантов, который до того наносил бомбовые удары по городу.
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