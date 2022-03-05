UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском: видео

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 20:09

Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском Донецкой области. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ГСЧС корреспонденту LIGA.net подтвердили эту информацию.

3 марта в Волновахе Донецкой области был уничтожен Су-34 российских оккупантов, который до того наносил бомбовые удары по городу. 

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс пво антон геращенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 