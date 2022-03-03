Минус один. Украинская ПВО "приземлила" Су-34 российских оккупантов в Волновахе

Примерно в 11:00 утра в Волновахе Донецкой области был уничтожен Су-34 российских оккупантов, который до того наносил бомбовые удары по городу. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.

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"Только что подразделением противовоздушной обороны объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что пилоты этого самолета осуществляли варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.

"Слава Украине! Мы победим!", — лаконично резюмировали в штабе ООС.

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Евгений Пилипенко

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