Пограничники и ВСУ вышли на линию границы в Сумской области – Данилов

Пограничники и Вооруженные силы Украины вышли на линию границы Украины с Россией в Сумской области. Об этом написал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями ВСУ вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине", – заявил он.

По его словам, за сутки российские войска не смогли значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление остановлено.

Марк Сировой

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