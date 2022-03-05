Украинские военные сбили очередной российский вертолет. Стратком Вооруженных Сил Украины опубликовал зрелищное видео.

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"Час назад сбит очередной вертолет ВС страны-агрессора. Спасибо аэроразведке за это оперативное видео!" – говорится в сообщении.

На кадрах видно попадание в вертолет ракеты, возможно из ПЗРК Stinger. Вертолет мгновенно падает и сильно взрывается, видно огненный "гриб".

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала войны потеряла 10 000 военных, 40 вертолетов и 39 самолетов.

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Марк Сировой

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