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Украинские войска зрелищно сбили российский вертолет: огненное видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 11:52
Сбитый российский вертолет (скриншот видео Страткома ВСУ)
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Украинские военные сбили очередной российский вертолет. Стратком Вооруженных Сил Украины опубликовал зрелищное видео.

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"Час назад сбит очередной вертолет ВС страны-агрессора. Спасибо аэроразведке за это оперативное видео!" – говорится в сообщении.

На кадрах видно попадание в вертолет ракеты, возможно из ПЗРК Stinger. Вертолет мгновенно падает и сильно взрывается, видно огненный "гриб". 

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Марк Сировой
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ВСУ stinger стингер вкс россии вртолет
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