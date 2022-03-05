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Более 10 000. Генштаб озвучил боевые потери российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 09:41
Более 10 000. Генштаб озвучил боевые потери российских оккупантов - Фото
Сбитый российский истребитель Су-25 (фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook)

Общие боевые потери российских интервентов в войне РФ против Украины на десятый день вторжения составляют более 10 000 человек личного состава. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Суммарные потери оккупантов:

Личный состав – более 10 000 человек;
танков – 269;
боевых бронированных машин – 945;
артиллерийских систем – 105;
РСЗО – 50;
средства ПВО – 19;
самолетов – 39 (уточняется);
вертолетов – 40 (уточняется);
автомобильной техники – 409;
легкие скоростные катера – 2;
цистерн из ГСМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости 

Юрий Смирнов
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Генштаб ВСУ война России против Украины потери врага
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