Более 10 000. Генштаб озвучил боевые потери российских оккупантов

Общие боевые потери российских интервентов в войне РФ против Украины на десятый день вторжения составляют более 10 000 человек личного состава. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Суммарные потери оккупантов:

Личный состав – более 10 000 человек;

танков – 269;

боевых бронированных машин – 945;

артиллерийских систем – 105;

РСЗО – 50;

средства ПВО – 19;

самолетов – 39 (уточняется);

вертолетов – 40 (уточняется);

автомобильной техники – 409;

легкие скоростные катера – 2;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются.



Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости

Юрий Смирнов

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