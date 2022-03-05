Более 10 000. Генштаб озвучил боевые потери российских оккупантов
05.03.2022, 09:41
Сбитый российский истребитель Су-25 (фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook)
Общие боевые потери российских интервентов в войне РФ против Украины на десятый день вторжения составляют более 10 000 человек личного состава. Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Суммарные потери оккупантов:
Личный состав – более 10 000 человек;
танков – 269;
боевых бронированных машин – 945;
артиллерийских систем – 105;
РСЗО – 50;
средства ПВО – 19;
самолетов – 39 (уточняется);
вертолетов – 40 (уточняется);
автомобильной техники – 409;
легкие скоростные катера – 2;
цистерн из ГСМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Данные уточняются.
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