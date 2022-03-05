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Украина и США согласовали шаги по защите украинской территории от авиаударов России

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 22:37
Украина и США согласовали шаги по защите украинской территории от авиаударов России - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото – МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Госдепа США Энтони Блинкен согласовали шаги по защите украинской земли от авиаударов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Отмечается, что переговоры прошли на границе Украины и Польши. Главные темы – дальнейшие болезненные санкции против России, поставки дополнительного оружия Украине, изоляция России от мира.

Министры обсудили срочное усиление обороноспособности Украины, особенно в защите от российских ракет и авиации.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой
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