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У Байдена снова заявили, что не закроют небо над Украиной. Боятся войны с Россией

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 20:55
У Байдена снова заявили, что не закроют небо над Украиной. Боятся войны с Россией - Фото
Джен Псаки (фото – ЕРА)

США не будут закрывать небо над Украиной, потому что это может привести к прямой войне с Россией. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Псаки повторила, что Байден не хочет закрывать небо над Украиной, потому что введение бесполетной зоны предполагает, что американские военные будут сбивать российские самолеты.

По ее словам, это может спровоцировать прямую войну с Россией. "Этого шага мы хотим избежать", – сказала Псаки.  

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Марк Сировой
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