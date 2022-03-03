У Байдена снова заявили, что не закроют небо над Украиной. Боятся войны с Россией

США не будут закрывать небо над Украиной, потому что это может привести к прямой войне с Россией. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Псаки повторила, что Байден не хочет закрывать небо над Украиной, потому что введение бесполетной зоны предполагает, что американские военные будут сбивать российские самолеты.

По ее словам, это может спровоцировать прямую войну с Россией. "Этого шага мы хотим избежать", – сказала Псаки.

Сегодня в Офисе президента выразили надежду, что страны Запада закроют небо над Украиной, а РФ побоится идти на прямую войну с НАТО.

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Марк Сировой

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