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Бесполетная зона, возможно, будет скоро; в России не самоубийцы воевать с Западом – ОП

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 12:26
Бесполетная зона, возможно, будет скоро; в России не самоубийцы воевать с Западом – ОП - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

В Офисе президента выразили надежду, что военные силы Запада вскоре "закроют небо" над Украиной для российских оккупантов, их боевых самолетов и ракет, которые наносят удары не только по военной и гражданской инфраструктуре, но и по мирным кварталам. Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Отвечая на вопрос, есть ли подвижки по no fly zone или, возможно, Украине дадут какие-то средства против ракет/самолетов, он ответил, что "нет ни малейшего сомнения, что закрыть небо над Украиной остро необходимо".

"Россия использует самые жестокие средства ведения войны. Прежде всего, против мирных граждан. Крылатые ракеты, авиабомбардировки мирных городов и жилых кварталов, ударные вертолеты. Любой человек на земле может представить, что это значит: когда на обычный жилой дом падает авиабомба или когда ракетным ударом уничтожается университет. Мир не должен просто наблюдать за таким жестоким применением воздушных средств", – пояснил Подоляк прежде всего для Запада.

Чиновник подчеркнул, что закрыть небо над Украиной – "это реальное спасение жизней тысяч людей, которые могут стать жертвами ракетных ударов и авианалетов в ближайшие недели".

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Он убежден, что такое решение военно-политического руководства стран НАТО стало бы переломным моментом в войне и "однозначно" привело бы к быстрому мирному решению.

Советник главы ОП уверен, что Москва не пойдет на прямое столкновение со странами Запада.

"Россия может пойти на убийство, но не на самоубийство. Поэтому сейчас нам нужно более решительное поведение западных стран", – подчеркнул он.

Подоляк резюмировал тем, что дипломаты МИД постоянно работают с партнерами на Западе по этому направлению.

"Полагаю, что "закрытое небо" будет у нас в самое ближайшее время", – подытожил он.

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Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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закрытое небо no fly zone
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