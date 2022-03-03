Интернациональный легион. Украина ожидает 16 000 добровольцев

Украина уже встречает первых иностранных добровольцев, которые едут, чтобы присоединиться к Иностранному легиону теробороны для борьбы с российской агрессией. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в наше государство. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я в этом уверен", — заявил президент.

По его словам, Украина каждый день получает оружие от наших партнеров.

Юрий Смирнов

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