Интернациональный легион. Украина ожидает 16 000 добровольцев
03.03.2022, 11:42
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Украина уже встречает первых иностранных добровольцев, которые едут, чтобы присоединиться к Иностранному легиону теробороны для борьбы с российской агрессией. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении.
"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в наше государство. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я в этом уверен", — заявил президент.
По его словам, Украина каждый день получает оружие от наших партнеров.
- 27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о создании Международного легиона теробороны. К нему могут присоединиться иностранные добровольцы, желающие вместе с украинцами сражаться с нападением России.
- Для записи в легион иностранцы должны обратиться в диппредставительства Украины в своей стране. Для добровольцев сделали временный безвиз.
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