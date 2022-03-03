UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Интернациональный легион. Украина ожидает 16 000 добровольцев

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 11:42
Интернациональный легион. Украина ожидает 16 000 добровольцев - Фото
скриншот

Украина уже встречает первых иностранных добровольцев, которые едут, чтобы присоединиться к Иностранному легиону теробороны для борьбы с российской агрессией. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в наше государство. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я в этом уверен", — заявил президент.

По его словам, Украина каждый день получает оружие от наших партнеров.

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украины добровольцы Интернациональный легион
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 